Лавров высказался о прогрессе Украины по вопросам её неядерного статуса

Глава российского МИД Сергей Лавров считает существенным прогрессом, что украинская делегация подтвердила необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса, сообщает ТАСС. Он добавил, что результаты переговоров с Украиной в Стамбуле являются позитивным продвижением вперед. Глава дипведомства также добавил, что понимание украинской стороной вопросов касательно статуса Крыма и Донбасса является прогрессом.

Я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, — заявил Лавров.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией. Он добавил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления Киева в НАТО и неразмещении военных баз.

Двухдневные переговоры прошли во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия не пойдёт на уступки Украине. По его мнению, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский допустил ошибку в формулировке.