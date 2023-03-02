Лавров впервые встретился с новым коллегой из дружественной страны Лавров впервые встретился с новым главой МИД КНР Цинь Ганом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые встретился с новым главой МИД Китая Цинь Ганом на полях саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале. Она опубликовала фотографию министров во время их рукопожатия для фото.

Саммит проходит 1-2 марта, в нем принимают участие представители около 40 стран, причем не только те, кто состоит в G20, но и те, кого лично пригласили индийские власти.

Ранее сообщалось, что Лавров на полях G20 встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Представители своих стран не виделись с начала специальной военной операции на Украине. Прошлым летом глава МИД РФ и госсекретарь США провели переговоры по телефону.

Ранее МИД РФ сообщил, что делегация на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели собирается открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Отмечалось, что Россия также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.