Лавров: Россия слишком положилась на Запад в начале украинского кризиса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по доброте душевной положилась на заверения Запада, что сделает всё, чтобы нормализовать ситуацию на Украине. Он рассказал: когда по инициативе французов был создан «нормандский формат», российскую сторону просили не заявлять о том, что она категорически не признаёт избрание президентом Украины Петра Порошенко в 2014 году, передаёт ТАСС.

По словам министра, в начале украинского кризиса Россия слишком положилась на «остатки совести» и поверила словам западных коллег, что те обеспечат условия для проживания в Донбассе русскоязычных людей.

Заверяли, что Запад сделает всё, чтобы ситуацию нормализовать, чтобы русские там жили нормально. Наверное, чересчур положились, по наивности и по доброте душевной, которые нашему народу свойственны, — сказал Лавров.

Глава ведомства также считает Запад ненадёжным гарантом урегулирования кризиса из-за его поддержки «антироссийского курса» Киева.

Ранее Лавров выразил надежду на то, что российская специальная операция на Украине закончится подписанием соглашения о признании нейтрального статуса страны при соблюдении гарантий безопасности. По его словам, нужно также привести в цивилизованную норму законодательные базы касательно русского языка, русского образования и русских СМИ.