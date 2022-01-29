Лавров: Россия хочет равноправных отношений с США

Россия хочет добрых и равноправных отношений с США, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Воскресное время». Он добавил, что исходя из горького опыта, российская сторона не желает пребывать в положении, когда безопасность государства подвергается опасности.

Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент РФ России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой. <...> Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется, — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США с НАТО не завершены. В ответах Вашингтона и Альянса есть рациональные зёрна. В то же время он подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на российские предложения по безопасности.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.