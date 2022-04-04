Лавров: Россия готова к переговорам с Западом, без их «краплёных карт»

Россия готова вести честный диалог с западными странами, но они предъявляют Москве исключительно «краплёные карты» с целью подтвердить своё величие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине. Он назвал поведение стран Запада «обычной игрой в назначение виновных». Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».

Мы готовы к честному разговору, но именно к честному. А когда наши партнёры предъявляют нам краплёные карты, ну мы к этому привыкли, это уже несерьёзно, это обычная игра в назначение виновных и подтверждение собственного величия, — сказал Лавров.

Во время пресс-конференции глава ведомства также заявил, что антироссийские санкции больно бьют по мировой экономике. Он назвал вводимые ограничительные меры нелегитимными и беспрецедентными.

Глава внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции подчеркнул, что делегации России и Украины продолжают активный переговорный процесс по видеосвязи, а встреча президентов России и Украины состоится не ранее того срока, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций.