https://static.news.ru/photo/c273e580-2494-11ea-84ab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не намерена ухудшать отношения с КНР, чтобы осчастливить США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также добавил, что в Москве видят желание Вашингтона «отодвинуть» Россию от Китая.

Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

По словам дипломата, нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы.

Лавров также рассказал о беседе с бывшим госсекретарём Генри Киссинджером. Эксперт заявил, что для США будет идеальной ситуация, когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем».

Ранее NEWS.ru писал, что Песков объяснил, почему в США демонизируют Россию. Демонизация России в США с самой Россией никак не связана. Всё дело во внутриполитических процессах, которые происходят в самих Штатах, сказал он.