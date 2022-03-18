Лавров рассказал, какие гарантии безопасности хочет получить Россия
Лавров: гарантии безопасности должны быть общими для РФ, Украины и всей Европы
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:49, 18 марта 2022
Сергей ЛавровФото: kremlin.ru
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Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими для России, Украины и всей Европы, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что цель спецоперации РФ — демилитаризовать Украину, чтобы с украинской территории не исходила угроза.
Цель операции — защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь на протяжении восьми лет. Цель — демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила с украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран, мы предлагаем это уже много лет, — сказал министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона может рассмотреть шведский вариант демилитаризации Украины как компромиссный. Согласно данному сценарию, Киев должен отказаться от вступления в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что её цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».