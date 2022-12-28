Лавров поблагодарил Эр-Рияд за помощь в попытке урегулирования на Украине Лавров поблагодарил главу МИД Саудовской Аравии за поиск путей урегулирования на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе разговора со своим саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом выразил признательность руководству страны за готовность к поиску путей урегулирования проблем, связанных с ситуацией на Украине. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Также там отмечается, что стороны, помимо прочего, обсудили приоритетные вопросы развития взаимовыгодного разнопланового сотрудничества.

С российской стороны была выражена признательность руководству Саудовской Аравии за конструктивную позицию и готовность предпринять усилия по поиску путей урегулирования комплексных проблем, связанных с украинскими событиями, — говорится в сообщении.

Также в МИД РФ сообщили, что отдельное внимание в беседе было уделено продолжению конструктивного взаимодействия между РФ и Саудовской Аравией в формате ОПЕК+.

Ранее Лавров в эфире Первого канала заявил, что США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot. По его словам, американцы не хотят и не будут воевать напрямую против РФ.

Кроме того, он выразил мнение, что территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после референдумов осенью, «должны быть полностью освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие годы».