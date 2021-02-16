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Лавров ответил на призыв Вашингтона к осторожности в отношении «Спутника V»

16:01, 16 февраля 2021 21

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США, призвавшей партнёров и союзников с осторожностью отнестись к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» и её одобрения в отдельных странах.

Он отметил, что в Белом доме сравнивали ситуацию с популяризацией российского препарата на Западе с геополитическим заговором Кремля.

Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счёт, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было. Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и её зарубежных партнёров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

С подобными словам российский министр выступил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Того Робертом Дюссеем.

Ранее NEWS.ru писал, что живущий в России гражданин США, геофизик Брюс Уотс Бевен сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» в Крыму.

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