Лавров оценил готовность России заключить сделку по Украине Лавров: Россия готова заключить сделку по Украине после согласования деталей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия в целом готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS. Но есть отдельные элементы соглашения, которые требуют согласования.

Есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом, — пояснил глава МИД России.

Ранее министр заявил, что европейская «коалиция желающих», собирающаяся отправить войска на территорию Украины, постоянно пытается угрожать России и делает воинственные заявления, которые не соответствуют интересам жителей ЕС. У граждан Европы иная позиция по РФ, уточнил глава дипломатического ведомства.

До этого Сергей Лавров рассказал, что страны Запада стараются вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти талибов («Талибан», движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По его словам, Россия не против этого, если действия европейцев и американцев будут честными. Лавров напомнил, что ради этого Запад инициировал через секретариат ООН новый формат консультаций, которые собираются в Дохе. По словам министра, он называется «дохийский формат».