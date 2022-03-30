Лавров назвал Запад ответственным за гуманитарную обстановку в Афганистане

Западные страны несут прямую ответственность за гуманитарную обстановку в Афганистане и плачевное состояние его экономики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, основное финансовое бремя по преодолению кризиса в стране должен взять на себя Вашингтон, но он пытается уйти от ответственности, пишет РИА Новости.

Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь «застрял» по пути в США в «транзитных странах», — сказал Лавров на встрече в формате стран-соседей Афганистана.

Он также выразил сомнение в намерении США содействовать стабилизации ситуации в Афганистане. По его словам, принятый в США указ о блокировке половины счетов афганского Центробанка под предлогом необходимости выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года снижает контртеррористический потенциал афганских вооружённых сил и органов правопорядка.

Ранее сообщалось, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По словам главы российского МИД, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».