Лавров назвал число россиян, ожидающих возможности вернуться в РФ

https://static.news.ru/photo/b637f440-7f3a-11ea-81d6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что около 36 тысяч россиян ожидают возможности вернутся на родину из-за рубежа.

В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тыс. человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать, — рассказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, приоритет отдаётся людям, оказавшимся в стране текущего пребывания после 1 января 2020 года. В остальных случаях применяется индивидуальный подход, который учитывает гуманитарный аспект.

Он рассказал, что материальную помощь получили около восьми тысяч находящихся за рубежом россиян. На выплаты также претендуют порядка 27 тысяч человек. Лавров подчеркнул, что существуют параметры материальной помощи для взрослых и детей, которые утверждены постановлением правительства.

Министр отметил, что вывоз россиян, не успевших вернуться из-за границы до приостановки авиасообщения, не обходится без ошибок.

Конечно, не без ошибок. Для меня абсолютно очевидно, что без них не могло обойтись. Масштаб проблем абсолютно беспрецедентный. По крайней мере, для сотрудников, которые сейчас этим занимаются. На моей памяти такого не происходило никогда, — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что все задействованные ведомства стараются помогать друг другу.

NEWS.ru писал, что рейсы из Рима, Амстердама и Стамбула, на которых россияне должны были вернуться на родину, были перенесены из-за нехватки готовых к вылету пассажиров.