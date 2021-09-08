Депутат объяснил, почему Лавров и Шойгу не пойдут в Госдуму

Хотя президент России Владимир Путин и обозначил в первой пятёрке партийного списка «Единой России» министра обороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова, это совершенно не означает, что они пойдут в Госдуму. Это не их уровень, сообщил в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Парламентарий считает, что глава государства с большим трудом согласился на выдвижение «хорошо исполняющих свои обязанности» министров в качестве депутатов.

Все прекрасно понимают, что это не их уровень полёта, — сказал Лысаков.

Он отметил, что подобные пиар-акции не всегда приводят к хорошему результату. В этой связи Лысаков упомянул ЛДПР и её лидера Владимира Жириновского, который в последнее время отметился рядом громких заявлений. По его словам, имидж партии и её рейтинги после этого только пострадали.

Ранее Лысаков в интервью NEWS.ru назвал предвыборным пиаром планы депутатов «Единой России» отменить обязательный техосмотр. По его мнению, такая инициатива единороссов вызвана тем, что рейтинги партии падают и дела её плохи. Парламентарий отметил, что, по данным независимых опросов, рейтинг «Единой России» в ряде регионов опустился ниже 16% и политтехнологи просто ищут тему, которая может поднять популярность партии.