Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили платформу «3+3»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым сотрудничество Баку, Еревана, Тбилиси, Анкары, Москвы и Тегерана в рамках платформы «3+3», сообщается на официальном сайте МИД РФ. По информации ведомства, министры также затронули актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки.

Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы «3+3». Условлено о дальнейших контактах, — указано в сообщении МИД.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Ереван готов провести встречи в рамках формата «3+3». По словам политика, договоренность о проведении переговоров в Тегеране уже достигнута. При этом Турция также изъявила желание активировать региональную платформу и принять участников «3+3» в Анкаре.

Вместе с тем Пашинян заявил, что в Брюсселе по предложению главы Евросовета Шарля Мишеля может состояться двусторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Беседа может пройти уже в конце октября. По словам Пашиняна, это может значительно продвинуть переговоры по достижению мира между Баку и Ереваном.