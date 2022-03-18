Лавров: грузы с оружием для Украины станут целью для российских войск

Российские военные будут воспринимать как законную цель любые грузы с вооружением, отправляемые на территорию Украины, заявил в интервью RT министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат добавил, что Россия не допустит поставок другими странами Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300.

Мы очень чётко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, — сказал Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что страны, которые отправляют оружие на Украину, в том числе Словакия, сами создают себе проблемы. Это, по её словам, касается и вербовки наёмников.

Ранее сообщалось, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение. Соответствующие переговоры ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами.

Киев надеется получить ЗРК С-300. Однако 17 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты Америки не будут передавать Украине эти комплексы. Он также подчеркнул, что американские военные не будут принимать участия в боях на Украине.

Байден ранее заявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи. При этом он напомнил, что 12 марта Вашингтон уже выделял $200 млн на поставки вооружения. Тем самым общий объём дотаций за последние дни достиг $1 млрд.

В рамках этой помощи Украина получит системы ПВО, девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов.