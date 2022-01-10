Лавров даст пресс-конференцию по итогам работы МИД РФ

Пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году даст глава МИД России Сергей Лавров 14 января. Она начнётся в 11:00 по московскому времени. Об этом говорится в распространённом сообщении дипведомства.

14 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция в [гибридном формате] министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, — говорится в сообщении.

Как сообщили в МИД России, модерация пресс-конференции будет осуществляться на равной основе как в oтношении присутствующих очно, так и для подключившихся онлайн. Министр традиционно подводит итоги деятельности российского дипведомства за прошлый год на пресс-конференции.

Ранее Лавров заявил, что Москва примет меры для устранения угроз национальной безопасности, если США и НАТО не примут предложения России. Он также подчеркнул, что новый вариант договорённостей не будет иметь схожести с предыдущими.

В известной степени итог внешнеполитической деятельности российского МИДА станет ясен по завершении серии переговоров 10, 12 и 13 января, на которых обсудят проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.

Кроме того, в документах отмечается, что Россия и НАТО не должны создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве в понедельник, 10 января. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.