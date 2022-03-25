Лавров: большинство стран не присоединится к санкциям Запада против России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство стран мира откажется участвовать в западных играх с использованием санкционной политики против РФ. По его словам, государства не желают играть в одни ворота, сообщает РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что попытки представителей западных стран подмять под себя всех и вся не возымеют успеха.

Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо всё-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а на реальное состояние торгово-экономических связей, — заявил Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М.Горчакова.

Лавров подчеркнул, что подавляющее большинство стран нацелено на развитие равноправного международного сотрудничества, в основе которого лежат ключевые принципы, заложенные в уставе ООН. Он добавил, что Запад использует грубейшие методы для навязывания всему миру своего превосходства.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что страны Запада объявили России «настоящую тотальную, гибридную войну». Лавров подчеркнул, что цель ЕС — разрушение и уничтожение не только российской экономики, но и страны в целом.