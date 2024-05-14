«Ланцет» уничтожил украинскую «Богдану» в зоне СВО и попал на видео «Архангел спецназа Z» опубликовал видео удара ВС России по САУ «Богдана» ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет»

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки украинского производства «Богдана» на Харьковском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» группировки войск «Север» Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Харьковское направление: «Иксоводы» (операторы дронов «Ланцет». — NEWS.ru) группировки N (тактический знак группировки войск «Север». — NEWS.ru) вычислили и ликвидировали САУ «Богдана». В конце успешно догорело, а «личняк» убежал, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры уничтожения российскими силами крана одного из инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. По его словам, опорный пункт ВСУ обнаружила воздушная разведка группировки «Север», которая навела на объект беспилотник «Ланцет».

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что бойцы группировки войск «Север» ударом «Ланцета» уничтожили пусковую установку «Бук» украинской армии в Харьковской области. Он назвал ювелирной работу «иксоводов».