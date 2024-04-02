«Ланцет» рассек украинский танк в зоне СВО и попал на видео Поддубный опубликовал видео уничтожения украинского танка в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По его словам, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли операторы из состава спецподразделения ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Еще один танк противник потерял в Харьковской области. «Иксоводы» СпН проводили машину до места стоянки и воткнули ему в броню кумулятивный боеприпас при помощи «Ланцета», — написал он.

Поддубный отметил, что ВСУ теряют технику и личный состав не только во время активных действий, но и в статике. По его словам, этот фактор свидетельствует о преимуществе российских сил на поле боя.

Если враг не находится в постоянном стрессе, то у него появляется время для «творчества», — отметил он.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» ранее опубликовал кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» ВСУ на Артемовском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.