Лает, но не укусит: почему России не стоит бояться милитаризации Европы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — таким соображением одарил мир президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции. Кроме того, он пообещал Киеву около 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и сотни бомб.

Накануне в журнале Bild был опубликован план учений Германии при войне с Россией. В нем немцы подробно расписали, как могут развиваться события после предполагаемого нападения России в 2025 году. Фантазии неведомого германского сумрачного гения, сочинившего «план», остается только позавидовать!

Но, абстрагируясь от оценок, следует признать: Европа становится на военные рельсы.

Причины военизации

Причин, очевидно, несколько. Первая — СВО и провал украинского контрнаступления. С февраля 2022 года США «прессует» Евросоюз, объясняя, что санкции и помощь Киеву — необходимость, а не прихоть.

И, кажется, европейский обыватель стал догадываться, что цены на газ и рост инфляции как-то связаны с этим процессом. Говоря проще — Европе невыгодны санкции и ограничение торгового партнерства с Россией, но она идет на поводу у США. Потому что отказать стране с первой экономикой мира, да еще и члену НАТО, — решение маловероятное.

И в озвученных условиях странам Евросоюза ничего не остается, кроме как объяснять своему электорату происходящее, ссылаясь на глобальную угрозу.

Фото: МО Украины

А точнее — транслировать из каждого утюга нехитрую мысль, что Россия вот-вот нападет и всех поработит. Иначе рост протестных настроений, связанный не столько с внешней политикой, сколько с экономикой, неминуем.

Есть ли угроза

Глобально (не считая мелких локальных конфликтов) Европа не воевала со времен Второй мировой войны. И оружие, производимое в последние лет 50, почти не проверялась «в полевых условиях».

Сравнительно небольшие поставки воюющим дружественным странам не в счет — они не дают возможность достоверно отследить эффективность вооружений. Не говоря уже о человеческих ресурсах: несколько поколений жителей Старого света выросли с ощущением абсолютной безопасности.

Регулярные армии стран ЕС не участвовали в военных конфликтах очень давно. И сколько бы их ни готовили «на словах» к противостоянию с Россией — эффективнее они не стали. Уж не говоря об их численности! Здесь цифры тоже внушают мало оптимизма — что Шольцу, что Макрону.

Поэтому Европа может, конечно, готовиться к воображаемой войне сколько угодно. Опаснее она от этого не становится. Лает, но не укусит — как говорит русский народ.

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