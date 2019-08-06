https://static.news.ru/photo/7d3a4bf4-b85a-11e9-bde9-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что последняя группа российских детей будет вывезена из Ирака в сентябре.

Это будет последний визит в эту страну по вопросу возвращения несовершеннолетних. Известно, что сама уполномоченная при президенте РФ Анна Кузнецова примет непосредственное участие в поездке.

Осталось вернуть 30 детей. Всё пока идёт по плану, и надеемся, что все дети, последняя группа, которая в Ираке ожидает своего возвращения, до конца сентября будут уже в России, — сказала она .

Также стало известно, что параллельно решаются вопросы возвращения детей из Сирии. На данный момент проводятся встречи в Министерстве иностранных дел РФ с группой лиц, которые могут посодействовать в этом. Уже решено, что первыми отправятся на родину дети маленького возраста и дети-сироты.

Ранее News.ru писал, что в Казани 44-летний житель забил до смерти девятимесячную девочку из-за её плача. Вернувшись домой, женщина обнаружила на теле ребёнка травмы, однако в медицинское учреждение не обратилась.