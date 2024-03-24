Кустурица: Россия в ходе СВО защитила народ и культуру от исчезновения

Россия в ходе спецоперации на Украине смогла защитить на ее территории свой народ, религию и культуру, чего не удалось Сербии с Республикой Сербская Краина в Хорватии, заявил РИА Новости режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Он подчеркнул, что Москва продолжает борьбу, начатую силами НАТО в 1999 году.

Агрессия НАТО в Сербии стала первыми бомбардировками Альянса в Европе, а сейчас практически идет война, которую Россия ведет с Украиной и НАТО. Все то, что мы не смогли сделать для защиты наших людей в Сербской Краине <...>, сделали вы сегодня, — сказал Кустурица.

24 марта — годовщина начала бомбардировок НАТО 1999 года.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель специальной военной операции по демилитаризации Украины выполнена. По его словам, ВСУ выживают лишь за счет поставок оружия НАТО.

До этого член Общественной палаты РФ Сергей Марков сообщил, что победа президента России Владимира Путина на выборах свидетельствует о консолидации народа вокруг него. По его словам, на это есть несколько причин, одна из которых — что российский лидер является символом суверенитета страны.

По мнению Маркова, россияне поддерживают цели спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что граждане страны понимают, насколько это сложная задача, добавил собеседник издания.