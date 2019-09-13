https://static.news.ru/photo/0b35b596-d512-11e9-941d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Французский океанограф Жан-Мишель Кусто готов направить опытных специалистов из своей команды, чтобы ускорить перевозку животных из Приморья к Охотскому морю.

Кусто и его советник Чарльз Винник направили во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) письмо с этим предложением. В нём говорится, что исследователи обеспокоены тем, что на транспортировку белух осталось менее двух месяцев, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что очередной этап доставки белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае к месту выпуска в Охотском море задерживается в связи с паводком на Амуре. Информацию об этом озвучил пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.