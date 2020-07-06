Курсирование «Стрижей» Москва — Нижний Новгород восстановится с 15 июля

https://static.news.ru/photo/91f32c02-bf87-11ea-b590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/Global Look Press

Федеральная пассажирская компания с 15 июля восстанавливает в расписании все поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Нижний Новгород и обратно. Ранее их приостановили из-за пандемии коронавируса.

Возобновляется курсирование ежедневных скоростных поездов под номерами 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710, — говорится в сообщении РЖД.

В период пандемии по этому маршруту курсировали только поезда № 704 и № 705, а 3 июля к ним присоединились ещё три пары поездов.

Как писал NEWS.ru, РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля. Услуги перевозки будут осуществляться с соблюдением мер эпидбезопасности. Речь идёт о поездах № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург. Они следуют транзитом через территории Белоруссии и Литвы.