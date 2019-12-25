Неизвестная женщина напала на пассажира метро с ножом на станция «Новокузнецкая» столичного метрополитена. Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя сумел задержать нападавшую. Об этом
Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Курсант бросился за злоумышленницей и задержал её, — процитировали Ирину Волк РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением оружия. Мотивы нападавшей пока неизвестны. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Руководство вуза планирует поощрить студента за проявленную инициативу,
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