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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не согласен с региональной практикой введения дополнительного выходного в последний день года.

Фадеев напомнил, что во времена Советского Союза выходной давали всего один — 1 января. Глава СПЧ согласился, что на это ему можно ответить, что люди много работают за маленькие зарплаты,...