Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей, свидетельствуют данные торгов. Европейская валюта упала ниже этого порога впервые с 12 сентября. Так, по состоянию на 12:17 мск, евро торгуется за 99,96 рублей. При этом цена при открытии торгов ранее утром составляла 101 рубль.

Ранее стало известно, что курс доллара на МосБирже опустился до 95 рублей впервые с 13 сентября. Помимо доллара падение также демонстрируют и другие иностранные валюты. Так, курс юаня снизился до 12,97 рубля.

По состоянию на 11:18, доллар снижался до 94,96 рубля. Разница в курсах составила 0,37%. Через две минуты доллар остановился на отметке в 95,0075 рубля. Еще в пятницу, 20 октября, стоимость доллара составляла 96,11 рубля.

Ранее эксперт по финансам Алексей Родин посоветовал россиянам воздержаться от покупки и хранения валют недружественных для России стран. Это, по его словам, несет определенные риски. Он добавил, что валюта сама по себе не является активом, поэтому держать деньги в ней не совсем разумно, и лучше вложиться в какой-нибудь актив.

Также эксперт назвал золото не самым привлекательным вариантом инвестирования. Покупку драгоценного металла можно рассматривать как способ спасти деньги от инфляции, но лишь в долгосрочной перспективе и также сопряженный с высокими рисками.