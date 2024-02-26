Курс доллара вырос до 93,07 рубля

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press/Global Look Press

На открытии торгов МосБиржи курс доллара вырос до 93,07 рубля, евро — до 100,24 руб. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, валюта США поднялась на 21,75 копейки, британская — на 22,05 копейки. Юань на утро 26 февраля достиг 12,837 рубля, подорожав на 2,8 копейки.

МосБиржа возобновила торги на фондовом рынке 14 февраля после второго за два дня сбоя.

Финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака в начале февраля предупредил, что курс доллара и евро на российском рынке может немного снизиться через несколько месяцев. По его мнению, причиной станет напряженность российского бюджета на 2024 год и быстро меняющаяся ситуация на рынке.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский признал, что меры по обязательной продаже валютной выручки укрепили рубль. Но из-за рецессии США, когда происходит падение спроса на сырье и укрепление внутренней валюты, доллар может со второго квартала 2024 года взлететь и уже к осени превысить отметку в 100 рублей.

Курс доллара на Московской Бирже 11 января опустился ниже 89 рублей, о чем свидетельствуют данные валютных торгов. Это произошло впервые с 29 декабря 2023 года.