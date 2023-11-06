Кураев «откололся» от России в День народного единства Бывший протодиакон Андрей Кураев сообщил об отъезде из России

Фото: vk.com/akuraev

Андрей Кураев

Бывший протодиакон Андрей Кураев, лишенный РПЦ сана и запрещенный в служении патриархом Кириллом, в «Живом журнале» сообщил об отъезде из России. Он подчеркнул, что «откололся» от страны в День народного единства 4 ноября.

Забавно вышло: откололся в День народного единства, — написал он.

16 октября Кураев сообщил, что уезжает из России в Чехию. Он добавил, что это «трудовая миграция» и он надеется, что она «сезонная».

Протодиакон был лишен сана решением епархиального суда Москвы в декабре 2020 года. Суд установил, что в заявлениях Кураева усматривались признаки хулы на Церковь.

Кроме того, речь шла об оскорбительных высказываниях протодиакона в блоге в отношении некоторых умерших священников, а также о его сообщениях о гомосексуальном поведении ряда клириков РПЦ. Кураев отмечал, что его обвиняют в «неоднократных утверждениях, не подкрепленных неопровержимыми фактами, о принадлежности живых или почивших архиереев к числу мужеложников».

Кураев отмечал, что решение патриарха Кирилла о лишении его сана священнослужителя было вполне предсказуемым. Он признался, что не получал большого удовольствия, находясь с Кириллом «в одной компании». Бывший священник выразил мнение, что время расставит все по своим местам.