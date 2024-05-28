Купались с флагами в фонтанах: яркие кадры с Дня пограничника в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

28 мая отмечается день Пограничной службы ФСБ России. Он празднуется с 1958 года по постановлению Совета министров СССР. В современной России День пограничника установлен в соответствии с указом президента России от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

Обычно 28 мая действующие пограничники устраивают показательные выступления, во время которых демонстрируют свой уровень подготовки. Военнослужащие, находящиеся в запасе или отставке, проводят традиционные торжественные шествия по главным улицам российских городов, возлагают цветы к воинским памятникам, в том числе к Могиле Неизвестного Солдата, проводят патриотические мероприятия.

Как в 2024 году российские пограничники отмечают свой праздник в московском парке имени Горького, — в фотогалерее NEWS.ru.

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