Кудрявцева, Чичерина, обрушение в Ростове: главные новости России 28 января

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Лера Кудрявцева, Юлия Чичерина

Лера Кудрявцева устроила скандал на шоу Андрея Малахова, охранники ВИП-коуча напали на журналистку, в России появился мемориал жертвам геноцида. Какие главные новости в России на воскресенье, 28 января?

Как Лера Кудрявцева устроила скандал у Малахова

Телеведущая плеснула водой из стакана в лицо женщине, которая пришла на шоу Малахова «Привет, Андрей!». Героиня выпуска Елена когда-то давно, согласно сюжету выпуска, родила ребенка в общественном туалете. В дальнейшем мальчик попал в детский дом. Спустя долгие годы они встретились на передаче Малахова, и сын простил ее.

Кудрявцева рассказала, что не смогла сдержать своего возмущения. История потрясла ее своей «чудовищностью» — женщина родила пятерых детей и всех их бросила.

«Пришла поплакала — ее простить, что ли, надо? <...> Паренек пришел потом ко мне в гримерку. Мы обнялись и молча стояли. А я плакала... Какой же у меня дурацкий характер! Ведь можно сделать лицо кирпичом и пропустить мимо своей души. А у меня не получается», — поделилась Кудрявцева.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лера Кудрявцева

Почему охрана «инфоцыганки» напала на журналистку

Съемочная группа «Известий» подверглась нападению на семинаре ВИП-коуча и психолога Инны Тлиашиновой. На журналистку Наталию Графчикову, которая пыталась задать вопрос коучу, напали сотрудники охраны, которые выбросили ее на улицу без обуви, оскорбляли и пытались душить. Оператору в это время сломали камеру.

Представители Тлиашиновой заявили сотрудникам правоохранительных органов, что вели себя агрессивно, поскольку не хотели огласки мероприятия. По версии Графчиковой, они «побоялись, что после съемки, после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверят их налогообложение, разные документы, поэтому они вообще не хотели лишний раз светиться, так скажем, в СМИ».

Инна Тлиашинова — психолог и коуч, которая продвигает свою авторскую методику «Мастер разборов». По ее словам, «благодаря разборам по методике „Мастер разборов“ Инна смогла забеременеть и родить уже четверых детей, хотя 10 лет назад ей твердо ставили диагноз „бесплодие“».

«Известия» отметили, что Наталия Графчикова работала корреспондентом в Херсоне во время эвакуации города и получала награды от премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Наталия Графчикова

Что известно об обрушении жилого дома в Ростове

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после обрушения первого подъезда аварийного дома по улице Нариманова. Были эвакуированы 95 человек.

Как сообщает 161.ru, дом № 72 по улице Нариманова уже давно был признан аварийным и отключен от газоснабжения. Жильцы пятиэтажки 1964 года постройки должны были получить компенсацию. Пострадавших нет, жильцов расселили.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Обрушение дома в Ростове-на-Дону

Какие города могут оказаться под контролем России

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев в ближайшее время может потерять контроль над четырьмя крупными городами Украины. В беседе с YouTube-каналом Judging Freedom он предположил, что под контроль России перейдут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

По мнению Риттера, Россия готова добиваться всех поставленных целей с помощью силы, если не начнутся переговоры.

Где Путин и Лукашенко открыли мемориал жертвам геноцида

Президенты России и Белоруссии открыли Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, ставшим жертвами геноцида со стороны нацистов во время Великой Отечественной войны. Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к Вечному огню.

Памятник находится в Ленинградской области, неподалеку от деревни Зайцево (Верейское сельское поселение) Гатчинского района, сообщили в Российском историческом обществе. Он представляет собой фигуру женщины с детьми на обелиске, окруженном фигурами изможденных людей. В груди некоторых скульптур размещены светильники.

Фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) возлагают цветы к Вечному огню на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида

Что делала Чичерина в зоне СВО

Российская певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами штурмовых подразделений в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, она выступала вместе с участниками ансамбля Центрального военного округа ВС РФ с «неожиданным» концертом.

Выступление началось с песни «Русская рать». Чичерина исполнила некоторые песни из своего старого репертуара, а также композиции, которые популярны у военнослужащих в зоне СВО.

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