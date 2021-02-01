Кудрин заявил, что верит в историческую роль Ельцина для РФ

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В честь юбилея первого президента России Бориса Ельцина глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил своё уважение к покойному политику, с которым ему довелось работать, и отметил, что важность его роли в российской истории покажет время.

Сегодня 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Повезло работать с ним в сложнейшее время. В 1996 году он назначил меня замглавы администрации президента — начальником Главного контрольного управления. Уважаю его за то, что он сделал для страны. Время покажет его историческую роль, — написал Кудрин в своём Twitter.

Борис Ельцин с 1991 по 1999 год занимал пост президента Российской Федерации, он стал первым президентом после развала Советского Союза. При его руководстве страной произошёл путч 1991 года, была принята Конституция РФ 1993 года, проводил политику либерализации цен и приватизации в стране, при нём прошла первая чеченская война и началась вторая, также при Ельцине случился дефолт 1998 года. Экс-президент скончался в апреле 2007 года, спустя семь лет после добровольного ухода в отставку с поста. За два президентских срока Ельцину дважды выдвигали импичмент.

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Ранее NEWS.ru писал, что бывший помощник Ельцина Сергей Ястржембский вспомнил, как любил отдыхать первый российский президент. В частности, Борис Ельцин увлекался рыбалкой, а после с удовольствием готовил «уху с дымком».