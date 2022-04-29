Кудрин заранее предупредил от отъезде в Израиль

Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заранее сообщил о своей поездке в Израиль для получения медицинских консультаций. Политик отметил, что таким образом захотел «пресечь слухи до их появления». Он написал в своём Telegram-канале, что получил для этого все необходимые разрешения.

Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации, — поделился Кудрин.

Он добавил, что все выступления в Госдуме РФ в мае пройдут по плану.

Ранее стало известно, что бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 миллион рублей. Основным фигурантом по этому делу является его бывший деловой партнёр Илья Сучков.

Официальные представители Чубайса при этом отказались комментировать местонахождение экс-главы «Роснано». Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе.