Кучера против Орбакайте, новый «Аватар», Карлсон в Москве: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Кристина Орбакайте, Аватар, Такер Карлсон

Телеведущий Оскар Кучера отвернулся от певицы Кристины Орбакайте, создатель киновселенной «Аватар» Джеймс Кэмерон завершил сценарий к пятому фильму франшизы, ажиотаж вокруг визита американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кучера против Орбакайте: чем певица возмутила актера?

Оскар Кучера в своем Telegram-канале выразил возмущение поведением певицы Кристины Орбакайте. Изначально шоумен посочувствовал артистке из-за отмены ее концертов в России, однако фотографии с выступления Орбакайте в костюме цветов украинского флага заставили его изменить отношение.

«Мне тут такое количество фоток с обнимашками Орбакайте с [Максимом] Покровским (лидер группы „Ногу свело!“, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), [Дмитрием] Быковым (писатель, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и т. д. скинули, а также выступление в одежде цветов флага Украины, что беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал Кучера.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оскар Кучера

До этого телеведущий говорил, что считает «бредятиной» отмену концертов Орбакайте. Кучера обращал внимание, что артистка не делала громких заявлений против России, в отличие от ее родственников.

«Концерты Кристины Орбакайте массово отменяются в российских городах. В вину ей ставят то, что она — „дочь иноагента“. Выступления певицы сорвались в Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске, Братске. Сообщается, что, в частности, в Иркутске концерт Орбакайте был отменен после жалобы одного из пользователей в канале главы региона Игоря Кобзева. Он написал, что выступления „дочери иноагента“ нужно запретить. В ответ чиновник сообщил об отмене шоу. Очередной перебор! При чем тут дочь? Она ничего не говорила, никуда не улетала, да и сама [Алла] Пугачева не иноагент, а жена иноагента. А [Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) далеко не отец Кристины. Что за бред! Что, теперь каждого пискуна диванного будем слушать?! Бредятина», — возмущался изначально Кучера.

Тем временем организатор концертов Сергей Зайцев сообщил ТАСС, что выступления Кристины Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенный срок. По его словам, причиной стали трудности с логистикой. До этого активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций просили отменить концерт Орбакайте в Амурской области.

«В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов. Совместно с директором артиста было принято решение о переносе тура в Благовещенске и Хабаровске на другие даты, о которых будет сообщено позже. Билеты на новую дату остаются действительными. Но по желанию покупателей деньги можно вернуть», — уточнил Зайцев.

У Орбакайте было запланировано два выступления в Благовещенске — 15 и 16 марта. В Хабаровске артистка должна была дать концерт 18 марта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Режиссер «Аватара» написал продолжение истории о мире Пандоры

Завершена работа над сценарием пятого фильма киновселенной «Аватар», рассказал режиссер Джеймс Кэмерон журналу People. По его словам, уже есть наработки сюжетов для шестой и седьмой частей.

«Мы полностью написали [сценарий] пятого фильма, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к этому моменту», — заявил Кэмерон.

Режиссер также оценил развитие франшизы по примеру «Звездных войн» и «Звездного пути». «Аватар» — молодая киновселенная, указал он, а чтобы оказать такое мощное влияние на культуру в течение долгого времени, нужно вкладывать в работу всю энергию и душу. В любом случае, отметил Кэмерон, команда продолжает работу над новыми фильмами серии, потому что хочет привнести позитивный посыл в научно-фантастический жанр в кинематографе.

Впервые научно-фантастический фильм вышел на большие экраны в 2009 году и сразу покорил зрителей во всем мире. В центре сюжета представлена история бывшего морпеха Джейка, прикованного к инвалидному креслу. Однажды ему поручают задание отправиться в путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора в образе аватара гуманоидной расы на’ви. Здесь американец найдет новый смысл жизни и обретет семью.

Ошеломительный успех фильма связывали с передовыми на тот момент компьютерными технологиями. Создателям киноленты удалось выстроить детальный и красочный мир вымышленной Пандоры и ее обитателей.

Фото: 20th Century Studios/Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Аватар»

Приключения американца в Москве: почему вокруг Карлсона такой ажиотаж?

Несколько дней назад американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Накануне Карлсон подтвердил, что ему удалось пообщаться с главой государства, и с этого момента ведущий стал едва ли не главной новостью в отечественных и зарубежных СМИ.

Так, телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru призвал не пытаться угадать, каким темам было посвящено интервью американского журналиста с российским лидером. Он отметил, что, если беседа состоялась, ее обязательно покажут в РФ.

«Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим», — сказал Познер.

Сам Карлсон сообщил, что американский предприниматель Илон Маск не будет блокировать интервью с Владимиром Путиным в Twitter (X). По его словам, бизнесмен пообещал проследить за этим вопросом, чтобы руководство США не смогло подвергнуть материал цензуре.

«Илон Маск пообещал не блокировать это интервью, когда оно будет размещено на его платформе X. И мы благодарны ему за это. Западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других, менее важных платформах. Они боятся информации, которую не могут контролировать», — отметил журналист.

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла слова Такера Карлсона о попытках администрации президента США Джо Байдена помешать ему провести интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя видеообращение экс-телеведущего Fox News, она в категоричной форме подчеркнула безосновательность таких обвинений.

«Абсолютно нет, [мешать интервью мы не намерены]», — сообщила она.

Видео Карлсона, на котором он, будучи в Москве, анонсирует интервью с президентом России, набрало свыше 55 млн просмотров в Twitter (X). Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 млн, а уже через два часа этот показатель подскочил до 20 млн.

Вместе с тем Карлсон ответил на обвинения в «предательстве» из-за его визита в Россию. В комментарии «Известиям» журналист заявил, что не чувствует вины перед США за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? Что, я должен любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», — подчеркнул американец.

Коллега Карлсона Алекс Джонс в своих социальных сетях сообщил, что пообщался с ведущим после его интервью с Путиным. Как рассказал Карлсон, беседа длилась два часа. По словам Джонса, интервью выйдет в ближайшее время, будет «эпичным» и войдет в историю.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что интервью американского журналиста с президентом России нужно разместить на всех онлайн-площадках в РФ, включая соцсети и онлайн-кинотеатры. Он отметил, что в последнем случае стоит опубликовать интервью с лидером страны бесплатно.

«Если интервью Карлсона с Путиным состоялось или скоро состоится, то лучше бы выложить эту беседу на всех российских онлайн-платформах, включая VK и платные онлайн-кинотеатры, но бесплатно. Он сказал, что интервью можно посмотреть на его сайте, но там он его не выложил. Надо, чтобы на наших ресурсах его тоже выложили», — добавил Гаврилов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Американский журналист Такер Карлсон (в центре) в Москве

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина во вторник, 6 февраля. По его словам, западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером, но из-за их необъективности в этом не было смысла.

«Да, я могу это подтвердить. По мере того как оно (интервью. — NEWS.ru) будет подготовлено, оно выйдет», — цитирует ТАСС его слова.

Песков также отметил, что интервью с Путиным выйдет тогда, когда сам журналист будет готов его опубликовать. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.

Песков также объяснил, что Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от мнения других западных СМИ. Он отметил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской, передает РИА Новости.

«У него позиция, которая отличается от остальных, она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ», — приводит агентство его слова.

Визит Такера Карлсона в Москву — важное событие, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале «Логика Маркова». По его словам, интервью с Владимиром Путиным пробьет информационную блокаду Запада и сломает глухую политическую цензуру.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Правительства стран Запада поддерживают неофашистский режим и политику терроризма. И они знают об этом. Но население стран Запада не знает об этом, потому что действует жесткая цензура. <...> И интервью Путина Такеру может помочь разрушить эту информационную блокаду. Российская позиция настолько сильно ближе к правде и реальности, чем позиция Запада, что часто достаточно просто рассказать позицию России, — и миллионы людей согласятся с Россией и Путиным», — считает аналитик.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков также в беседе с NEWS.ru отметил, что США и мировому сообществу необходима правда и мнение из первых уст самого влиятельного лидера. По его словам, анонс интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным уже о многом говорит.

«Я абсолютно положительно к этому отношусь. В США и других странах Евросоюза слышат однобокую информацию, интервью или мнение только руководителей этих государств. В данном случае они услышат мнение президента России живьем, напрямую. Это покажет положительную роль России в мировом сообществе. Америке и мировому сообществу необходимы правда и мнение из первых уст самого влиятельного лидера», — считает Цеков.

Кроме того, репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram-канале выразил мнение, что интервью американского журналиста с президентом России поможет донести до миллионов людей на Западе реальность. По его словам, после публикации беседы именно это общество будет определять будущее США и помощь Украине.

«Если у кого-то непонимание по поводу того, почему это важно, то он немного не в теме информационного противостояния. Приведу просто цифры: взятое Такером интервью у президента Аргентины просмотрели 427 миллионов человек. А это как раз та западная аудитория, которая ничего не слышит и ничего не видит. И как раз такие интервью могут донести до их общества реальность», — объяснил Руденко.

Фото: Zuma\TASS Такер Карлсон

Репортер отметил, что интервью может повлиять на мнение американцев, в том числе на выборах президента США. Люди будут решать, кого приведут к власти — поддерживающих деньгами Киев демократов или республиканцев, не желающих затягивать конфликт, резюмировал Руденко.

Западные СМИ предположили, что интервью Карлсона с Путиным появится 8 февраля. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Известно, что во время визита Карлсон занимается не только профессиональной деятельностью. Так, он уже побывал на русском балете в Большом театре и пообедал в российской вариации «Макдоналдса» — ресторане «Вкусно — и точка».

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