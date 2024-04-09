Кто заменит Мишустина: самый реальный вариант

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин

Чем ближе инаугурация президента, тем больше попыток нагнетать ситуацию по поводу якобы неизбежных перестановок в правительстве. Ведь после вступления в должность президента по Конституции все правительство подает в отставку и какое-то время работает с приставками и. о. до утверждения парламентом нового премьера, вице-премьеров и министров. И некоторые так называемые эксперты хотят напомнить о себе и создают политический «белый шум», заменяющий собою серьезный анализ.

Удачный отчет премьера

Главный удар по всем любителям сенсаций нанес недавно сам премьер, который выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Михаил Мишустин не просто собрал кучу комплиментов от правящей партии и лично от спикера нижней палаты Вячеслава Володина, но и получил сдержанную похвалу от главы коммунистов.

Фактически положительной оценки удостоился не только сам Михаил Мишустин, под руководством которого правительство сумело пройти несколько критически значимых ситуаций — от пандемии до СВО, но и ряд вице-премьеров (Мантуров, Новак и пр.).

В заслугу самого премьера публично ставили создание новой устойчивой современной системы управления, основанной на масштабной цифровизации. И если кто и подвергся критике, то это министры здравоохранения и просвещения, то есть фигуры, наиболее близкие к выполнению ряда важных национальных проектов. Их-то и можно с некоторой натяжкой отнести к «слабым звеньям» уходящего правительства.

Но в целом обстановка во время отчета премьера была столь доброжелательной, что многие наблюдатели оценили ее как прелюдию к будущему гладкому переутверждению премьера и его заместителей в Государственной думе.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Мишустин

На Мишустина нечего «свалить»

Еще один индикатор устойчивости премьера — постоянное появление его на телеэкране, показ его встреч и бесед с губернаторами, министрами, чиновниками. Это важный «византийский» признак его политической устойчивости.

Наконец, в стране, которая с честью выходит из непростой ситуации с тысячами санкций, нет оснований для классической отставки премьер-министра, когда на него как бы списывают серийные неудачи в экономике. В данном случае Мишустин не «фильтр», защищающий престиж президента от нахлынувших проблем. А соавтор многих достижений. Его отставка ничего не изменила бы. Только замедлила неизбежную перенастройку кабинета и реализацию серьезных планов, намеченных в послании Владимира Путина.

И при чем здесь Цивилев

Но «желающие осведомленность показать» никак не унимаются. Их обоснование радикальных кадровых перемен обычно сводится к стилю управления президента, для которого характерны интересные, но слабо прогнозируемые решения. Классический пример — выдвижение в премьеры самого Михаила Мишустина, который даже не числился в списке претендентов, подготовленных администрацией президента.

Вот и на этот раз вновь поднимают кандидатуру Сергея Собянина, хотя понятно, что президент доволен его работой в Москве. И даже несколько раз давал понять, что заинтересован в продолжении столичных экспериментов под его руководством.

И вот «на новенького» выдвигают в потенциальные премьеры главу Кузбасса Сергея Цивилева. Политика, возглавившего край в критический момент после пожара в «Зимней вишне», сменив на посту «вечного» Амана Тулеева, который за много лет выстроил все местные элиты под себя. Но Сергей Цивилев сумел найти общий язык и с элитами, и с семьями, потерявшими близких в роковом пожаре. Сейчас Кузбасс динамично развивается, хотя главная экспортная отрасль края — угольная, которая успешно росла все последние годы, — ныне переживает некоторую стагнацию.

Фото: kremlin.ru Сергей Цивилев

В качестве обоснования того, что Цивилев может возглавить правительство, приводят и такой факт: он родился в ныне знаменитом Мариуполе. И его появление во главе правительства могло бы символизировать смысловое объединение новых областей с исторической Россией. Да и его жена — Анна Евгеньевна Цивилева — ныне играет заметную политическую роль, возглавляя фонд «Защитники Отечества», который занимается помощью и социальной адаптацией ветеранов СВО. Недаром не так давно ее лично принял президент.

Однако возможный приход Сергея Цивилева в правительство не означает его приглашение исключительно в премьеры. Да и возможная перестройка всей системы управления потребует опыта немалого числа добившихся успеха управленцев.

Но ждать нам осталось недолго. И это радует.

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