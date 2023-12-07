Кто убил экс-депутата Рады Илью Киву: все версии, кроме официальной

Фото: Zuma/ТАСС

Илья Кива

Дело об убийстве Ильи Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета. Сотрудники органов пока не озвучивали никакие версии произошедшего. Главное управление разведки Украины (ГУР) взяло на себя ответственность за гибель экс-депутата. NEWS.ru собрал несколько возможных версий убийства Кивы.

Кто будет искать убийц Кивы

Расследование уголовного дела об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел главка СК по Московской области, сообщил ТАСС.

«Уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ) передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — сказали журналистам в управлении.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Кто мог убить Киву на территории отеля

Сотрудники следственных органов уже опросили всех гостей и сотрудников отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево (Одинцовский район Подмосковья) в поисках тех, кто мог быть причастен к убийству Кивы. Соседи экс-депутата гадают, как киллер мог пробраться на территорию гостиницы.

«Не знаю, как вообще на этой территории могут находиться посторонние люди, здесь такая охрана», — отмечали соседи Кивы в разговоре с ТК «Звезда».

Учитывая эти обстоятельства, одна из версий убийства Кивы — кто-то из постояльцев отеля застрелил его. В окружении экс-депутата утверждают, что за пределами гостиницы экс-политик появлялся исключительно в окружении усиленной охраны.

Как связано убийство Кивы с эскортом

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Кива активно пользовался услугами эскортниц, некоторые из них задерживались у него надолго. Подозрения пали также на сожительницу политика. Источник KP.RU передавал, что бывший депутат проживал с ней в арендованном номере около 2,5 месяца. Ее личность не раскрывается.

Согласно данным Telegram-канала Mash, следователи уже допросили девушку. Она рассказала, что экс-депутат всегда старался соблюдать меры предосторожности. Например, он каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Кива это делал, чтобы по фону за спиной нельзя было определить местность. По одной из версий, 6 декабря он пошел в лес для того же.

Как предполагается, или сожительница, или одна из эскортниц помогла выследить Киву. В органах не исключают версию, что кто-то из женщин сам оказался киллером. Однако эта версия ничем пока не подтверждена.

Из-за чего могли убить Киву

Некоторые московские эксперты не видят следа СБУ в убийстве. Они не исключают, что Кива погиб по иным причинам, а, как считает политолог Сергей Марков, киевские власти просто хотят «примазаться» к преступлению, которое на самом деле совершили другие. Он назвал экс-депутата Рады «типичным украинцем — в смысле кипящим энергией южнорусским человеком, пассионарием».

«Он всегда был бизнесменом с примесью криминала и политики и надевал выгодные политические маски», — отметил Марков.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива

Украинские СМИ напоминают, что в 2011 году, до Евромайдана, Кива был взят под стражу за взятку. Он сидел вместе со своим братом Дмитрием, правда недолго, все ограничилось штрафом. Зампред движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru ранее предположил, что экс-политику просто отомстили за долги, которые он не мог выплатить.

«Полагаю, на первом этапе нельзя исключать и криминальные мотивы. Возможно, у него были нерешенные финансовые вопросы», — допустил Михайлов.

По его мнению, главное сейчас — быстро обнаружить и задержать исполнителя, через которого можно выйти на организаторов. «Хотя иной раз это сделать сложно, поскольку спецслужбы часто действуют, как говорят, „под чужим флагом“. Заказчик из спецслужб не обозначает свою причастность к той или иной службе. Но наши следователи, надо отдать им должное, хорошо раскрывают такие преступления и выходят на заказчиков», — отмечает Михайлов.

Было ли убийство Кивы заказным

«Однозначно можно сказать, что убийство было заказным, потому что в него изначально выстрелили со спины, после чего был контрольный выстрел в голову — это почерк профессионала. За ним следили от нескольких дней до нескольких месяцев. Выясняли образ жизни, распорядок дня», — цитирует РЕН ТВ подполковника полиции в отставке Константина Плотникова.

Следователи подмосковного СК ищут улики не только на месте убийства. Они также изучают списки пассажиров московских аэропортов, в частности Шереметьево и Внуково. По одной из версий, нападавший мог попытаться улететь из России на одном из ближайших рейсов.

Что об убийстве Кивы сказали на Украине

Через несколько часов после новостей из Подмосковья с заявлением выступил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Сперва он лишь намекнул, что его ведомство ответственно за нападение.

«Можем подтвердить, что Кива — всё, и такая судьба ждет всех предателей Украины», — сказал Юсов.

Позже источники в ГУР заявили, что экс-депутат Рады был убит «в рамках спецоперации ведомства».

Фото: t.me/DIUkraine

Кива неоднократно выступал с резкими обвинениями в адрес руководства Украины. Так, в начале года политик заявлял, что Зеленский планирует ликвидацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Когда в ноябре погиб помощник Залужного Геннадий Частяков, Кива заявил, что это был «привет» от украинского лидера своему главкому. 13 ноября на суде во Львове экс-депутата Рады приговорили к 14 годам лишения свободы — не только за госизмену, но и за призывы к свержению конституционного строя на Украине и за использование коммунистической символики.

Как уже писал NEWS.ru, Кива постоянно получал угрозы, чувствовал за собой слежку, но, как говорят, особо не прятался. Недавно он переехал из гостиницы на Кутузовском проспекте в Одинцово.

Кива мог предчувствовать свою гибель. Летом 2021 года экс-депутат писал пост, из которого было ясно, как он боялся за свою безопасность. «Запомните! Если меня найдут мертвым и скажут, что это очередное самоубийство, — не верьте, меня убили!» — говорилось в посте.

В последней публикации в личном Telegram-канале, которая вышла утром 6 декабря, политик предлагал Зеленскому застрелиться. Уже вечером того же дня Кива был убит.

Какие меры примут российские власти после убийства Кивы

В Совете Федерации не сомневаются, что у нападения есть украинский след. В парламенте займутся подготовкой мер, направленных на защиту общественных и политических деятелей от терактов со стороны украинских спецслужб, рассказал в четверг вице-спикер верхней палаты Константин Косачев. По его мнению, усилия по защите таких лиц должны быть удвоены.

«С моей точки зрения, требуются значительно более системные действия и у нас в России, и на международном уровне для того, чтобы защитить тех людей, которые оказались под прицелом», — заявил Косачев.

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