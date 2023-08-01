Кто такой баскетболист Шабалкин, которого жестоко избили в Химках

Фото: Артем Коротаев/ИТАР-ТАСС

Никита Шабалкин

Российского баскетболиста Никиту Шабалкина жестоко избили в подмосковных Химках, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. Он пострадал в результате уличного конфликта. Похож ли этот инцидент на недавнюю драку с участием другого баскетболиста — Алексея Шведа?



Сообщается, что Шабалкина госпитализировали в больницу в Химках вчера днем, 31 июня. У 36-летнего спортсмена врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Он рассказал медикам, что на него напали трое неизвестных. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

Что известно о Никите Шабалкине

Шабалкин родился 9 октября 1986 года во Владикавказе. Отец будущего чемпиона Европы был мастером спорта по баскетболу, поэтому отдал сына в секцию именно этого вида спорта. Тренироваться Шабалкин-младший начал в Минеральных Водах.

Через некоторое время он переехал в ставропольский интернат, а потом остановился в Москве, где стал воспитанником СДЮШОР «Тринта». После окончания школы Шабалкин начал свою профессиональную карьеру в молодежной команде ПБК ЦСКА. В 2007 году стал играть за подмосковные Химки. Также он выступал за клубы «Триумф», «Локомотив-Кубань», «УНИКС» и московское «Динамо».

Какие достижения есть в карьере Шабалкина

Никита Шабалкин является победителем молодежного турнира Евролиги в составе молодежного ЦСКА в сезонах 2003/2004, чемпионом Европы среди молодежных команд 2005 году, MVP Кубка вызова ФИБА-Европа 2007, обладателем Кубка России по баскетболу 2008, двукратным серебряным призером чемпионата России 2007/2008, 2008/2009, серебряным призером XXV Всемирных Студенческих Игр в 2009 году в соревнованиях баскетболистов.

Шабалкин в составе сборной России выиграл чемпионат Европы в Испании (2007 год) и стал бронзовым призером чемпионата Европы в Литве (2011 год). Он является Заслуженным мастером спорта России.

Когда Шабалкин уже попадал в центр внимания СМИ

В марте 2021 года в СМИ появилась информация, что Никиту Шабалкина якобы сбило такси, когда спортсмен переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода. Как позднее рассказал сам баскетболист, он действительно пересекал проезжую часть в неположенном месте, после чего возник конфликт с водителем, который затем задел его бампером автомобиля.

«По картинке видно, что я покосился и упал на капот. Кода упал на капот, ударил кулаком по бамперу, но это уже ДТП, я испугался. А дальше все — он нажал на газ, я уже думал, как мне с капота слезть, потому что, если бы на земле стоял, переживал, что он меня переедет. Я не прав, что переходил в том месте дорогу, это однозначно. Дальше видно по камерам, как развивалось», заявил спортсмен в комментарии «Спорт-экспресс».

Что общего в избиениях Шабалкина и Шведа

В центре Москвы в ночь на 2 мая возле ресторана избили баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа. Врачи, как сообщали СМИ, диагностировали у него ретроградную амнезию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Тогда аналогично речь шла о трех нападавших. Полицейские смогли их найти и арестовать.

Главного фигуранта смогли задержали в международном аэропорту Жуковский, когда он пытался покинуть территорию России. Спустя месяц после избиения Швед рассказал об улучшении своего самочувствия.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Мне врачи говорили, что 60--70% случаев заканчивается плохо», — заявил баскетболист в комментарии «Матч ТВ».

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