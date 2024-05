«Страна» отмечала, что разрушений и пострадавших в результате предполагаемого удара по РЛС не было. «На снимках видны, вероятно, следы пожара… Хотя достоверно оценить степень возможного поражения не позволяет качество фото», — сообщило издание.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке БПЛА на радиолокационную станцию под Оренбургом.

26 мая Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что беспилотник попытался нанести удар по радиолокационной станции «Воронеж-М», расположенной возле оренбургского города Орска . По данным канала, дрон упал близ села Горьковского в Новоорском районе. По информации «Военного осведомителя», рядом с этим населенным пунктом расположена загоризонтная РЛС, построенная в 2017 году.

Авторы канала отметили, что если беспилотник прилетел с территории Украины, то он преодолел рекордное расстояние — более 1500 километров,

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press