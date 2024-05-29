Кто пытается «ослепить» Россию: ВСУ бьют по «Воронежу» по заказу НАТО?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

28 мая украинское издание «Страна» опубликовало снимки со спутника, на которых, предположительно, запечатлены последствия удара, нанесенного беспилотниками ВСУ по радиолокационной станции (РЛС) под Оренбургом. Пытается ли Киев разрушить российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), какие радары подвергаются атакам и кому это еще выгодно — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках на российские РЛС

«Страна» отмечала, что разрушений и пострадавших в результате предполагаемого удара по РЛС не было. «На снимках видны, вероятно, следы пожара… Хотя достоверно оценить степень возможного поражения не позволяет качество фото», — сообщило издание.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке БПЛА на радиолокационную станцию под Оренбургом.

26 мая Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что беспилотник попытался нанести удар по радиолокационной станции «Воронеж-М», расположенной возле оренбургского города Орска . По данным канала, дрон упал близ села Горьковского в Новоорском районе. По информации «Военного осведомителя», рядом с этим населенным пунктом расположена загоризонтная РЛС, построенная в 2017 году.

Авторы канала отметили, что если беспилотник прилетел с территории Украины, то он преодолел рекордное расстояние — более 1500 километров,

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

25 мая украинские паблики сообщили о предполагаемом ударе беспилотников по РЛС «Воронеж-ДМ»», расположенной под Армавиром в Краснодарском крае.

Издание The War Zone опубликовало спутниковые и наземные фото поврежденного объекта. По словам автора публикации, если радар системы раннего предупреждения был уничтожен, это новый поворот в украинском конфликте, который может иметь серьезные последствия.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударе ВСУ по РЛС «Воронеж-ДМ».

«Похоже, это первая в своем роде атака на объект, связанный с общей стратегической обороной России. Как таковой он указывает на новый и вызывающий тревогу поворот в украинском конфликте, особенно когда речь заходит о потенциальном применении ядерного оружия», — отмечает «Страна».

Авторы издания не исключают, что ВСУ целенаправленно пытаются нанести удары по системе ядерного сдерживания РФ. По данным «Страны», Киев стремится доказать Западу, что «угрозы Москвы, связанные с ответным ядерным ударом, — это не более чем блеф».

Украинские власти не взяли на себя ответственность за предполагаемые удары ВСУ по РЛС близ Армавира и Орска.

Могут ли обстрелы РЛС привести к ответному ядерному удару

Атака РЛС «Воронеж-ДМ» как элемента российской системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении — это теракт украинских военных, спланированный при содействии специалистов НАТО, заявил NEWS.ru первый зампред комитета по обороне и безопасности СФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Несмотря на проведенную атаку на РЛС „Воронеж-ДМ“, были оперативно задействованы другие радиолокационные станции с целью обеспечения постоянного обнаружения и отслеживания объектов воздушной обстановки. Таким образом, РФ не «ослепла», российские воздушно-космические силы продолжили работу по обеспечению надежной защиты государственных границ», — отметил он.

Фото: kremlin.ru/РИА Новости РЛС «Воронеж-ДМ» в Калининграде

Сенатор подчеркнул, что США и НАТО определяют цели и консультируют ВСУ при проведении новых атак. «Соглашусь с мнением ФСБ о возможной отработке со стороны Альянса вариантов нанесения ударов по России», — подытожил Бондарев.

В свою очередь эксперт ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин не исключил, что атаки украинских военных — имиджевая акция генералов в преддверии саммита в Швейцарии.

«ВСУ пытаются укусить там, где будет больнее всего, не имея серьезных достижений на линии соприкосновения. Сейчас им нужны какие-то успехи, особенно перед саммитом в Швейцарии. Они наносят удары, провоцируя Россию на более серьезные ответы, поскольку РЛС — одна из самых важных наших линий обороны. Атака на нее может рано или поздно стать поводом для применения ядерного оружия», — пояснил NEWS.ru Козюлин.

Согласно указу российского президента Владимира Путина, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, — одно из условий, определяющее возможность применения ядерного оружия. В военной доктрине России говорится о том, что основные угрозы — это воспрепятствование работе систем государственного и военного управления, а также нарушение функционирования ее стратегических ядерных сил и систем предупреждения о ракетном нападении.

Кто пытается вывести российские радары из строя

25 мая экс-глава Роскосмоса сенатор Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram-канале, что в США знают о планах нанесения ударов ВСУ по системе противоракетной обороны РФ.

«Конечно, можно допустить, представить себе вероятность того, что удар по объекту СПРН в Краснодарском крае (если это, конечно, не фейк ВСУ) был нанесен по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну. Однако с учетом глубочайшей вовлеченности Вашингтона в этот вооруженный конфликт и американского тотального контроля за военным планированием Киева версию о том, что США не знают об украинских планах нанесения ударов по системе противоракетной обороны России, можно отбросить», — написал Рогозин.

Сенатор опубликовал пост с фотографией объекта СПРН, предположительно, поврежденного в результате атаки ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Рогозин

Вадим Козюлин предположил, что американцы причастны к организации нападений на российские РЛС. «В первую очередь задача таких радаров — отслеживать баллистические ракеты и другие средства нападения с ядерным зарядом. Поэтому РЛС не представляла большой военной угрозы именно для ВСУ. Этот удар был нанесен в интересах Соединенных Штатов Америки», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что две атаки на РЛС вряд ли можно считать подготовкой к ядерной войне. «У Москвы всегда есть возможность нанести ответный удар. Маловероятно, что Запад решится на такой шаг. Целью атак было спровоцировать Россию и посмотреть на ее реакцию», — предположил собеседник.

Вероятно, нападения на РЛС были приурочены к учениям НАТО Steadfast Defender 2024, проведенным в Европе. В этих маневрах, крупнейших за 40 лет, участвовали 125 тысяч человек, более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также около 1,1 тысячи боевых машин.

По словам Бондарева, в ФСБ предупредили, что в ходе Steadfast Defender 2024 страны НАТО отрабатывают нанесение ядерного удара по территории РФ.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности Альянса, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал замдиректора ФСБ — руководитель пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Steadfast Defender

Как РФ может защитить свои радары

В нижней палате российского парламента не исключают, что США руками украинцев пытаются ослабить ракетный щит России перед нанесением глобального удара в соответствии с американской военной доктриной.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев отметил в разговоре с NEWS.ru, что отработка подобных атак — плановая задача в ходе маневров для армий всех стран «ядерного клуба». По мнению парламентария, только демонстрация Россией военной мощи позволит предотвратить новые нападения ВСУ.

«НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России — это было, есть и будет. Угроза всегда существует. Не будь ее, мы бы не вырабатывали меры противодействия, правда? Мы в том числе также проводим учения с нестратегическими и со стратегическими силами ядерного сдерживания. Это нормальный процесс. Только мощь России не позволит противнику нанести удары, в том числе ядерные», — сказал Гурулев.

По мнению депутата, усилить защиту СПРН можно обычными средствами ПВО. «Думаю, что просто сделают выводы и укрепят противовоздушную оборону. Поставят систему радиоэлектронной борьбы, потому что для нас это критически важный объект. Без него никуда не денешься», — пояснил Гурулев.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press Мобильные РЛС

Где расположены другие радары СПРН

Станции типа «Воронеж» предназначены для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет, а также других аэродинамических объектов. Главная особенность РЛС «Воронеж» — высокая заводская готовность. Монтаж новых радиолокационных станций занимает не более 24 месяцев. «Воронеж» использует аппаратные и конструктивные решения, которые позволяют из набора готовых заводских узлов собрать систему с характеристиками, соответствующими оперативно-тактическим требованиям места установки.

РЛС могут отслеживать до 500 целей одновременно на дальности до 6 тысяч км и по высоте до 8 тысяч.

Кроме уже упомянутых Армавира и Орска, по периметру России были установлены другие СПРН. Северные рубежи контролируют станции, расположенные возле Петербурга, Мурманска и Воркуты. Восточное направление отслеживают радары, находящиеся у Красноярска и Зеи. Южные рубежи контролируют объекты, построенные у Барнаула и Иркутска. Западное направление — от Шпицбергена до Северной Африки — «просматривает» РЛС в Калининградской области. Кроме того, Москва использует подобные объекты, перешедшие ей в наследство от СССР. В частности, они находятся в Белоруссии.

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