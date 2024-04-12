Кто пытается написать новую «Библию от Навального»: зачем им это нужно

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Алексей Навальный

Имя умершего Алексея Навального его бывшие западные кураторы стремятся всеми силами сохранить в политической повестке. И уже даже анонсирован выход его «как бы мемуаров». В общем, становится ясно, что из почившего диссидента и западного агента влияния пытаются на ходу слепить еще и идеолога нашей погрязшей в интригах и разборках оппозиционной эмиграции.

Наши мятущиеся вокруг распределения западных грантов релоканты обречены ныне получить если не Библию от «пророка Навального», то нечто вроде катехизиса, которому будет надлежать следовать разобщенным группкам борцов с «кровавым режимом».

А кто же автор

Тут, конечно, интересно понять, а кто же выступил реальным автором мемуаров, которые уже переводятся сразу на несколько языков. Влиятельная американская New York Times уже сообщила, что первые книги из «пробного» пятисоттысячного тиража появятся на прилавках 22 октября сего года. Пожалуй, только выход в свет сразу в нескольких странах на разных языках незаконченной повести Габриэля Гарсиа Маркеса подавался с большим размахом и пафосом.

И все-таки кто же автор выпускаемой книги? Юлия Навальная, ныне проливающая публично слезы по «любимому мужу», утверждает, что Навальный начал писать свои мемуары, еще будучи в Германии. А затем, дескать, не прекращал своей литературной работы и на зоне.

Странно, что сам Навальный никогда и нигде не рассказывал, что с увлечением описывает собственный жизненный путь. Ну ладно, в Германии он, конечно, мог еще оставить какие-то записки. Но вот возможность работы над книгой на зоне вызывает большие сомнения. Ведь, если верить его адептам, тюремные власти постоянно гнобили Алексея в ШИЗО, где работать мог бы только историк Лев Гумилев, который в сталинских лагерях просто запоминал выводы своих работ.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Правда, время от времени в западных СМИ появлялись статьи и интервью Навального. И, конечно, кое-что мог он передать через посещавших его адвокатов. Но в целом уже тогда были большие подозрения, что, скорее всего, публикации в СМИ и в соцсетях делаются просто от его имени соратниками, предпочитавшими отсиживаться за границей.

Книгу скомпонуют, как надо

Предваряя сомнения насчет авторства, что будут возникать не только у нас, хозяева издательства Кnof, выпускающего книгу, стелют заранее соломку. И утверждают, что часть своего труда Навальный просто «кому-то» надиктовал. А сейчас, мол, вовсю над его текстами работают редакторы, которые вместе со вдовой Навального занимаются доводкой текста.

Собственно, все, кто хоть сколько знаком с издательским делом, прекрасно понимают, что означают слова «работают над редактированием и доработкой рукописи». Так что подлинными страницами книги можно будет счесть только письма Навального из тюрьмы родственникам. Но у книги есть явная цель, которую сформулировала сама Юлия Навальная: «Побудить других отстаивать то, что правильно, и никогда не терять из вида ценности, которые имеют значение». А уж то, что правильно с точки зрения западных кураторов семьи Навальных, четко сформулируют те же люди.

Кто ценнее: вдова или дочь?

Кстати, вполне вероятно, что выпуск книги с участием Юлии Навальной может укрепить ее авторитет, поскольку прошла информация, что традиционные кураторы семьи разочарованы в ней. Ну а что вы удивляетесь: она не говорит по-английски плюс слабый коммуникатор. И есть версия, что у кураторов возникла идея сделать официальной духовной наследницей Навального его дочь Дарью, которая окончила Стэнфорд.

А это значит, что именно дочке перейдет важная роль и в распределении грантов. Так что вдове необходимо доказать свою полезность хотя бы на литературном поприще.

Кстати, книга увидит свет, когда американская предвыборная кампания выйдет на свою финишную прямую и пройдут личные дебаты Дональда Трампа с Джо Байденом. И, надо полагать, выход книги позволит вновь вернуть в американскую повестку имя почившего диссидента и даст возможность тому же Байдену обрушиться на Россию и Владимира Путина с жесткой критикой.

Совпадение? Не думаю.

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