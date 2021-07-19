Кто проголосует за доступный борщ

По имеющейся информации, сегодня на площадке партии власти должно пройти важное с точки зрения предвыборной конъюнктуры совещание, целью которого станут адекватные экономические меры по сдерживанию продовольственной инфляции. В частности, речь идёт о названном с лёгкой руки ещё Юрия Лужкова «борщовом наборе», а конкретно — о ценах на овощи, входящие в состав рецепта на приготовление любимого славянского блюда: на картофель, морковь, свёклу, капусту. В совещании должны принять участие не только партийное руководство, но и министры, депутаты всех уровней, представители торговых сетей, которые растут как на дрожжах.

Тема эта возникает в последнее время постоянно и на всех возможных уровнях, включая прямую линию с президентом, во время которой одна из обратившихся выразила искреннее удивление по поводу того, что в магазинах завозимые аж из Латинской Америке бананы стоят в среднем дешевле, чем простая вроде бы морковь. Тогда Владимир Путин сослался на то, что к лету в ожидании нового урожая в страну интенсивно завозят импортные овощи, у которых стоимость выше обычной. К слову, в последнее время был отмечен и рост стоимости бананов. На что наши остряки отреагировали предсказуемо: это, мол, сделано, чтобы как-то нивелировать компрометирующий разрыв цен с морковью.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, властям сейчас явно не до шуток. В обществе и так накопилось немало острых вопросов. И инициатива разобраться с феноменом дорогого борща как символа семейного потребления предоставлена «Единой Россией», активно ведущей свою предвыборную кампанию. Собственно, ещё в ходе недавнего ХХ съезда партии власти стало ясно, что во всё большей степени речь идёт о слиянии деятельности партии и правительства. С одной стороны, единороссы ставят себе в заслугу реализацию правительством многих социально-экономических программ. Но с другой стороны, и ЕР выступает инструментом проведения политики президента и правительства. Особенно в регионах.

На совещании должны будут заслушать результаты проведённого партийными активистами мониторинга цен по регионам и сформировать рабочую группу во главе с бывшим министром сельского хозяйства и вице-спикером ушедшей в историю Госдумы Алексеем Гордеевым, имеющим ещё и опыт работы губернатором. Именно его группе и будет поручено отслеживать меры по контролю за ценами на основные продукты питания.

Весьма показательно, что один из лидеров партии Андрей Турчак уже заранее «засветил» партийную позицию, заявив, что нельзя феномен роста потребительских цен объяснить исключительно пандемией или чисто экономическими причинами. Иными словами, прозвучал намёк на известное обстоятельство, которое вице-премьер Андрей Белоусов определил как жадность наших бизнесменов.

Андрей Белоусов Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, среди наблюдателей по-прежнему существует точка зрения, что кампания по сдерживанию цен сейчас, в разгар предвыборной гонки, да ещё под эгидой ЕР, может обернуться их качественным скачком уже в октябре-ноябре, когда давление на производителей и ретейлеров ослабнет. В августе же с приходом на рынок своего нового урожая цены на ряд овощей и так обычно снижаются. Так что партийная программа органично впишется в рыночные сезонные реалии. А значит, от борща рано ещё отказываться.

Р. S. Кстати, Сергей Лисовский, авторитетный бизнесмен и политик, птицевод, идущий в новую Госдуму по региональному списку ЕР, так объяснил разницу в ценах бананов и моркови. По его словам, бананы растут практически сами и пальма (ошибка — банан травянистое растение) плодоносит круглый год. Их снимают зелёными, а потом уже у нас подвергают газовой обработке. А производство моркови — высокотехнологичное: надо посеять, обрабатывать почву, вносить удобрения, сложно хранить. О стоимости перевозки ничего бывший сенатор не сказал.