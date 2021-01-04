Кто привился вакциной Phizer, выйти из строя

Итак, в российский филиал израильской клиники Хадасса собираются завезти немалую партию антиковидной вакцины фирмы Phizer, того самого препарата, что изначально был объявлен на Западе главной панацеей, способной уберечь человечество от китайско инфекции. Вакцины, которая изначально противопоставлялась нашей «Спутник V» и остаётся составной частью мировой конкурентной борьбы за многообещающий рынок сбыта средств спасения от Covid-19.

Дело в том, что клиника эта расположена на площадях нашего технопарка «Сколково», под сенью которого можно экспериментировать даже со средствами, которые не прошли у нас лицензирование. Этакое окно на фармакологической границе. Формально, западная вакцина будет завезена для проведения в России клинических испытаний. Хотя, как мы понимаем, в качестве такой экспериментальной площадки вполне могла быть выбрана и любая другая российская лаборатория, которой и не требовался бы экстерриториальный статус.

Видимо, израильский филиал в «Сколково» тем и интересен, что особый статус позволяет завозить препарат и проводить «экспериментальное» вакцинирование вдали от слишком любопытных глаз. И, видимо, такой подход выбран неспроста. Учитывая, что жёсткая атака, которая ныне ведётся против вакцин, разработанных у нас в России, особым образом формирует и наше общественное мнение в отношении плодов труда западных учёных. Ведь даже МИД выразил озабоченность по поводу демонизации образа и намерений России в связи с запуском наших антиковидных вакцин. Понятно, когда на кону стоят миллиардные прибыли, глобальная конкуренция ведётся без белых перчаток, всеми доступными средствами. Апеллируют даже к союзническим обязательствам, выставляя «Спутник V» в качестве тайного русского инструмента разрушения западной солидарности.

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Ведь и так против наших вакцин ведётся психологическая или та самая гибридная война. На Украине, например, власти получили от американских кураторов жёсткий и нескрываемый запрет на использование «Спутника V». А президент Зеленский осудил собственных сограждан, которые-де не понимают, отчего нельзя использовать «вакцину агрессора». Конъюнктурные соображения взяли верх над элементарной заботой о коллективном здоровье нации.

Но нас в данном случае вполне может заинтересовать иной нюанс «сколковского эксперимента». Ведь под видом изучения свойств вакцины от Phizer, показателей её эффективности, вполне может начаться реальная вакцинация тех персон, что откровенно не доверяют разработкам отечественных вирусологов. Им не придётся даже пересекать государственную границу. А это уже в некотором смысле вопрос политический.

И вот тут и может возникнуть подозрение, что некоторые наши высокопоставленные показные патриоты найдут разного рода лазейки, чтобы привиться «западной контрабандой», вместо собственных вакцин. Возникнет новый национальный водораздел. В зависимости от того, кто вакцину какой страны предпочёл себе поставить. А раз так, то появятся разного рода утечки о том, кто посетил израильский филиал с целью поставить себе завозной препарат. Опять многое будет списано на нескончаемую войну так называемых кремлёвских башен. А по национальной солидарности, которая и так далеко не идеальна, будет нанесён новый удар. Лишний раз заговорят о расслоении в одной из самых болезненных для нашего общества сфер — здравоохранении. К тому же уже есть серьёзные опасения в плане того, что при выдаче виз в страны ЕС предпочтение будут отдавать тем, кто привился именно вакцинами западного образца.

Притом, что в конце концов, есть компромиссный вариант, который может убедить самых закоренелых космополитов. Речь идёт о начавшемся сотрудничестве Института им. Гамалеи и шведско-британского концерна Astrazeneca. Учёные предполагают использовать компоненты двух вакцин для достижения оптимального эффекта. Вот только кроме медицинских показаний нужна ещё и политическая воля.