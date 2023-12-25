Кто пойдет против Путина — фото выдвинувшихся в кандидаты на выборах-2024

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/ТАСС, РИА Новости

29 человек уже заявили о желании выдвинуться в качестве кандидатов на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Окончательный список кандидатов станет известен только 1 января 2024 года.

Пока о своём намерении помериться силами с действующим президентом Владимиром Путиным заявили: журналистка из Ржева самовыдвиженка Екатерина Дунцова, депутат Госдумы Николай Харитонов от КПРФ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди», подмосковный муниципальный депутат Борис Надеждин от «Гражданской инициативы», депутат Костромской облдумы, председатель Партии социальной защиты Владимир Михайлов, глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и политик Андрей Богданов от Российской партии свободы и справедливости.

Первой с дистанции сошла Екатерина Дунцова, поскольку ЦИК отказала в регистрации ее инициативной группы. Журналистка попыталась баллотироваться от «Яблока», однако лидер партии Григорий Явлинский заявил на YouTube-канале «Живой гвоздь», что этого не произойдет.

Понятно, что шансы получить регистрацию для участия в избирательной кампании выше у тех, кого выдвинули политические партии. А у кого-то из претендентов шансов уже практически нет. Кто есть кто в президентской гонке, смотрите в галерее NEWS.ru.

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