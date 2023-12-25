29 человек уже заявили о желании выдвинуться в качестве кандидатов на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Окончательный список кандидатов станет известен только 1 января 2024 года.
Пока о своём намерении помериться силами с действующим президентом Владимиром Путиным заявили: журналистка из Ржева самовыдвиженка Екатерина Дунцова, депутат Госдумы Николай Харитонов от КПРФ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди», подмосковный муниципальный депутат Борис Надеждин от «Гражданской инициативы», депутат Костромской облдумы, председатель Партии социальной защиты Владимир Михайлов, глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и политик Андрей Богданов от Российской партии свободы и справедливости.
Первой с дистанции сошла Екатерина Дунцова, поскольку ЦИК отказала в регистрации ее инициативной группы. Журналистка попыталась баллотироваться от «Яблока», однако лидер партии Григорий Явлинский заявил на YouTube-канале «Живой гвоздь», что этого не произойдет.
Понятно, что шансы получить регистрацию для участия в избирательной кампании выше у тех, кого выдвинули политические партии. А у кого-то из претендентов шансов уже практически нет. Кто есть кто в президентской гонке, смотрите в галерее NEWS.ru.
Фото: Журналистка Екатерина Дунцова после подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Alexander Zemlianichenko/AP/TASS
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член президиума ЦК КПРФ, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков на съезде партии «Новые люди»
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива», депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный МО Борис Надеждин на съезде партии «Гражданская инициатива» в гостинице «Бета» ГК Измайлово