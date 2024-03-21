Кто из правительства уйдет в отставку: чьи головы могут полететь?

Фото: Правительство РФ

Период между завершением президентских выборов и намеченной на 7 мая инаугурацией президента обещает быть напряженным в плане кадровых гаданий нашей многочисленной армии политтехнологов.

По Конституции, после выборов президента правительство складывает свои полномочия, а на рассмотрение Госдумы президентом выносится не только кандидатура премьера, но и его замов. Кроме силовиков. А отсутствие заслуживающих доверия утечек только подогревает интерес к возможным переменам.

Действительно, если не сейчас произвести перестановки, то когда уже? Ажиотаж кулуарных обсуждений стимулируется и убеждением, что речь может пойти не просто о замене нескольких ключевых фигур, а о принципиальной, если хотите, концептуальной перестройке аппарата управления.

Решает один человек

После недавних выборов мандат, предоставленный нацией Владимиру Путину, как никогда широк. Неслучайно аналитики самым внимательным образом отслеживают все его реплики, способные хоть как-то пролить свет на состав будущего правительства.

Во всяком случае, президент несколько раз оценил работу правительства как вполне удовлетворительную, что было расценено в качестве знака доверия лично Михаилу Мишустину. А это значит, что, скорее всего, премьер у нас останется прежний. Кроме того, он сохранит и «своих людей», сотрудников еще по ФНС: близких к нему вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Алексея Оверчука. Исключение может составить отставка Виктории Абрамченко, пришедшей в правительство вместе с премьером, но к которой накопилось немало претензий.

Ранее были предположения об уходе первого зама Андрея Белоусова, имя которого связывают с усилением влияния государства в экономике. На его место активно сватают помощника президента Максима Орешкина, которому приписывают разработку концепции параллельного импорта и активного обхода санкций. Хотя ничего не помешает им обоим работать в кабинете министров.

Пророки сходятся в вопросах усиления влияния и позиций Марата Хуснуллина и Юрия Трутнева. Свой пост может покинуть «социальный» зампред Татьяна Голикова, которая может возглавить вновь образованный Социальный фонд. Кроме того, велики шансы появления нового министра культуры вместо Ольги Любимовой. Так что вряд ли в наших верхах появится больше женщин. У нас министров, как заверил президент, отбирают не по гендерному признаку.

В остальном действительно многое будет зависеть от структуры самого правительства: возникнет ли оборонпром, разделят ли Минпромторг на два министерства? Этого мы пока не знаем.

Фото: Правительство РФ

А что с финансовым блоком?

Наибольшую загадку представляет судьба остатков, как считается, либерального лобби при власти — министра финансов Антона Силуанова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Однако в последнее время главный финансист страны удостоился позитивных оценок от президента, который даже похвалил его за разумную «скаредность». К тому же сам Силуанов явно перестроился и все активнее участвует и в реализации национальных проектов, и в изменении характера экономики в нынешних особых обстоятельствах. Так что не думаю, что у Минфина будет новый шеф.

Что касается Набиуллиной, то вряд ли работающая год без руководства Счетная палата РФ дождется в ближайшее время ее переезда в кабинет на Зубовской площади в Москве. Скорее всего, ее уход может быть связан с возможным изменением статуса Центробанка, который все решительнее требуют подчинить правительству.

Тактика сдержек и противовесов

Эту тактику обычно приписывают президенту, который не допускает излишнего усиления одной из групп. Потому-то с особым интересом просвещенная общественность встретила назначение Бориса Ковальчука — младшего, представителя известного клана Ковальчуков, заместителем главы Контрольного управления президента.

Во-первых, это было первое большое назначение за последнее время. А во-вторых, именно с назначения в это управление началась московская карьера Владимира Путина. А потому многие эксперты расценили такое решение как первую важную ступеньку в новом повороте судьбы Бориса Ковальчука.

Но интересен другой возможный аспект такой кадровой подвижки. Глава Контрольного управления президента Дмитрий Шальков рассматривается, как утверждают, в качестве претендента на замещение некоторых силовиков — от шефа СК РФ до министра внутренних дел или даже главы ФСБ.

Но как любил повторять Владимир Путин, в свое время все узнаете.

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