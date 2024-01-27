Кто был на борту сбитого Ил-76? Киев перестал скрывать правду

Фото: СК РФ

На Украине впервые прокомментировали обнародованный российской стороной список пленных военнослужащих, находившихся на борту сбитого под Белгородом Ил-76. Признал ли Киев подлинность информации, кто был на воздушном судне Минобороны РФ?

Что заявил Киев о списке пленных украинских военных на Ил-76

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины на своей странице в социальной сети подтвердил подлинность списка украинских пленных, представленных российской стороной для обмена 24 января. Ранее его опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

При этом в сообщении подчеркивается, что у Киева все еще нет достоверных данных о том, кто именно находился на борту Ил-76, сбитого в Белгородской области. В публикации отмечается, что опрошенные родственники военнопленных из этого списка, ознакомившись с видеоматериалами российской стороны, на продемонстрированных в них фрагментах тел не нашли признаков, которые указывали бы на их близких.

Кто из пленных был на борту сбитого Ил-76

В день крушения борта МО РФ, 24 января, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала список находившихся на сбитом самолете пленных. Самым молодым в нем числится 21-летний военнослужащий по имени Иван Рой. В списке также был военнослужащий ВСУ Александр Шелин, который служил в 90-м танковом батальоне и уже во второй раз участвовал в обмене пленными, сообщал Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала «Украина.ру», на борту Ил-76 находились резервист, номер расчета гранатомета Олег Кузьма и разведчик второго разведывательного отделения 2-го разведывательного взвода разведывательной роты в/ч А1736 Денис Корчан.

Еще один украинский пленный из сбитого Ил-76 — Сергей Тарасов. Он служил в 54-й отдельной мехбригаде ВСУ, которую разбили в марте 2022 года. Украинский боец сам сдался в плен, после чего проходил лечение в донецком госпитале. По информации Telegram-канала RT, на борту сбитого самолета также находился Константин Данильченко.

Многие из бойцов, находившихся в Ил-76, были взяты в плен весной 2022 года, в том числе на заводе имени Ильича в Мариуполе, писал Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Плененные — в основном рядовой состав. Среди офицеров мы обнаружили подполковника Омеляна Бадулина. Самым младшим из погибших был 21-летний контролер КПП Иван Рой. Самым старшим — 59-летний Юрий Лобанов. Часть погибших давали интервью российским СМИ и структурам — например, военнослужащий ВСУ Игорь Ярыгин во время допроса говорил, что „кровопролитие с обеих сторон конфликта в Донбассе должно остановиться“», — отмечалось в публикации источника.

Согласно информации Telegram-канала Mash, на борту Ил-76 находились не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Фото: СК РФ

Что известно о крушении Ил-76 под Белгородом

Самолет Ил-76 Минобороны РФ, 24 января вылетевший из аэропорта Чкаловский, направлялся в Белгород. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену с Киевом, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все 74 человека погибли.

СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Для расследования трагедии была сформирована оперативная группа. В нее вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты. В ходе осмотра места происшествия удалось обнаружить останки людей и бортовые самописцы.

26 января Следственный комитет России сообщил, что зенитно-ракетный комплекс, из которого поразили самолет Ил-76 под Белгородом, располагался в селе Липцы Харьковской области.

Предварительно, борт был сбит из американского ЗРК Patriot или комплексов германского или французского производства.

Читайте также:

Что сказал Путин про сбитый Ил-76? Будут ли удары возмездия, реакция Запада

От вермахта до ВСУ: что за село Липцы под Харьковом, откуда сбили Ил-76

США предложили ВСУ только обороняться: новости СВО на утро 27 января