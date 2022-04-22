Крымский политолог заявил, что Украины в современных границах уже не будет

Украина уже никогда не будет в прежних границах, часть её территорий безвозвратно утеряны, заявил РИА Новости политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его мнению, от Украины отделятся юго-восточные регионы.

Современной Украины в её нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и её территориальные границы будут другими. Я убеждён, что часть её территорий войдёт в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России, — сказал Форманчук.

Также, по его словам, в состав России могут войти Донецкая и Луганская народные республики, а также Николаевская и Одесская области Украины.

Окончательно станет всё ясно после завершения военной фазы специальной операции, — подчеркнул Форманчук.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что не менее двух третей жителей юга Украины проголосуют за вхождение в состав России. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья. По его словам, жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России, а решение о включении этих регионов в cостав Украины было принято после революции правительством СССР.