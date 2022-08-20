Крымский парламентарий назвал США спонсором терроризма Глава крымского парламента Константинов: США — спонсор терроризма

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Киевские власти являются террористами, а США — их спонсором. Такое мнение высказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Подобным образом он прокомментировал информацию американских СМИ о том, что США разрешили украинским войскам наносить удары по Крыму из поставляемого ими оружия.

Вопрос не в желании, а в возможностях. Были бы у них возможности, они с удовольствием били бы по крымским инфраструктурным объектам, по нашим городам и сёлам. <...> Для Киева Крым — одна из приоритетных целей, а их американские коллеги с радостью выступят спонсорами подобного терроризма, — заявил спикер.

Он также сообщил, что решение проблемы может быть только в «прекращении существования киевского режима».

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщило, что США допускают возможность использования Украиной поставляемого Вашингтоном оружия для проведения атак на полуостров Крым. По словам собеседника издания, Штаты расценивают подобные действия Киева как самооборону.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что его страна договорилась с США о неприменении западного оружия по объектам на территории РФ, однако это не касается Крыма, Донбасса и других неподконтрольных Киеву земель.