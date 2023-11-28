Крымский музей выразил несогласие с решением Амстердама по скифскому золоту

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Восточно-Крымский историко-культурный музей выражает категорическое несогласие с решением Верховного суда Нидерландов о законности передачи Украине скифского золота, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителей пресс-службы музея. По их мнению, суд в Амстердаме сохраняет неконструктивный вектор в решении спорного вопроса.

Мы категорически не согласны с данным решением, — заявили в пресс-службе.

Министерство культуры Украины договорилось с Нидерландами о передаче скифского золота 22 ноября. Согласно достигнутым договоренностям, руководство нидерландского музея не будет взыскивать с Киева стоимость хранения артефактов. По данным таможенной службы Украины, коллекция была доставлена в страну уже 27 ноября. Вес груза составил почти 2,7 кг. В настоящее время украинские таможенники проводят идентификацию и оформление скифского золота в сокровищнице Киево-Печерской лавры.

Скифское золото — музейная коллекция, которая была отправлена в Нидерланды в 2014 году для организации выставки. После вхождения Крыма в состав России в Амстердаме возник вопрос о том, кому нужно возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне, что вызвало недовольство в Крыму.