Крымский мост и Севастополь: воздушная тревога 5 января, обстановка сейчас Развожаев: в Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост в Керчи

В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Что происходит в Крыму, у Крымского моста и в Севастополе 5 января, какие последствия атак ВСУ?

Ситуация в Крыму 5 января

Около 11:15 мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Также временно приостановили движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщили в оперативном Telegram-канале. Военные использовали дымовые средства маскировки в районе Севастопольской и Стрелецкой бухты.

Около 11:40 мск воздушная тревога была отменена. Прилетов украинских ракет и беспилотников не зафиксировано.

В 12:45 мск Развожаев сообщил о новой воздушной тревоге. ​Также приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Как ВСУ атаковали Крым 4 января

«ВСУ подошли к атаке более подготовленными: в преддверии налета авиация перебазировалась на несколько баз для отвлечения внимания. В районе 16:20 с авиабаз Староконстантинов, Миргород и Канатово взлетели пять бомбардировщиков Су-24М и два истребителя МиГ-29, которые осуществили пуск крылатых ракет Storm Shadow и нескольких обманок ADM-160 MALD в направлении полуострова. Первая ракета была сбита над Уютным неподалеку от Евпатории. Обломками Storm Shadow была незначительно повреждена инфраструктура, но потерь не зафиксировано», — сообщил «Рыбарь».

По информации авторов канала, еще две Storm Shadow, огибая мыс Фиолент, попытались атаковать подразделения ПВО в Севастополе.

«Сбить ракеты не удалось, однако и цели они не достигли — военнослужащие 31-й дивизии продолжают работу. Еще несколько воздушных целей (атаки были в сочетании крылатых ракет и обманок) были уничтожены расчетом ЗРПК „Панцирь-С1“ над Песочной бухтой неподалеку от Херсонеса Таврического. А еще пара Storm Shadow была подбита в окрестностях Федюхиных высот и у Балаклавской ТЭЦ. Судя по траектории полета, целью мог быть важный энергетический объект. Всего российскими военнослужащими были сбиты десять ракет, из которых большую часть составляли Storm Shadow», — сообщил источник.

Фото: МО РФ Боевая работа ЗРПК «Панцирь-С»

По мнению «Рыбаря», суть этого налета указывает на тактику ВСУ в ударах по Крыму.

«На первоначальном этапе ВСУ активно били по кораблям и объектам Черноморского флота, вынудив их держаться вблизи собственных баз. Сейчас противник пытается уничтожить ПВО на полуострове. А следующим этапом, судя по всему, должны стать атаки на Крымский мост. Неважно, что это не даст никакого тактического преимущества. Главное, это пиар-эффект, а также репутационные потери для российского руководства», — добавили авторы канала.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 5 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, еще один — над Краснодарским краем.

Последствия атаки ВСУ на Крым 4 января

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о ситуации в Севастополе после отражения атаки ВСУ.

«Провел суженное заседание оперштаба. Заслушал доклады от оперативных служб. По ситуации на ул. Глухова: три человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения. В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 — дети. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром», — отметил он.

Глава города поодчеркнул, что ГУПС «УК Стрелецкая бухта» провело мониторинг территории МКД. Обломков и повреждений многоквартирных домов не обнаружено.

«Информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась. Информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ подтверждена. Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения», — заявил сегодня ночью Развожаев.

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