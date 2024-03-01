Крымский мост, Авдеевка, договор РФ и Украины: что будет дальше на СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обстановка в Авдеевке

Планы Германии ударить по Крымскому мосту, ситуация с пулеметчиком ВСУ в Авдеевке, мирное соглашение между Россией и Украиной — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО сегодня, 1 марта. Подробнее — в обзоре NEWS.ru. Новости СМИ2

Что известно о планах ФРГ ударить по Крымскому мосту

«Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высокопоставленных военных ФРГ, обсуждающих удар крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Примечательно, что разговор ведут не рядовые военные или немецкие „волонтеры-отпускники“, а руководитель Центрального следственного центра технической разведки бундесвера полковник Торстен Грефе, инспектор ВВС Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. На „созвоне“ немецких военных живо обсуждается возможность нанесения ударов по Крымскому мосту с помощью крылатых ракет Taurus (они еще не поставлены, однако вероятность их отправки по-прежнему велика, несмотря на отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца). Фенске, в частности, отмечает, что немецкие военные „интенсивно занимались“ этим вопросом и установили, что для вывода моста из строя может понадобиться „не 10, и даже не 20 ракет“. При этом между делом инспектор ВВС Инго Герхартц заявляет, что успешно применить ракеты Taurus для выполнения такой задачи можно с борта истребителя Dassault Rafale. Поставка этих машин Киеву не анонсировалась, но, видимо, считается возможной. Также прорабатывается вопрос размещения ракет Taurus на истребителях Су-27 или F-16. Оснащением этих самолетов специальными системами и креплениями занимались британские специалисты», — пишет «Военная хроника».

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press Инго Герхартц

По словам авторов канала, «любопытно, что Инго Герхартцу возражает сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фроштедте, не понимающий, чего в действительности хотят добиться ВСУ».

«Это подтверждает наш давний тезис о том, что западные спонсоры Украины поставляют вооружение и помогают с планированием операций по запросу Киева. В связи с тем, что командование ВСУ в частности и власти Украины в целом часто руководствуются медийностью, а не военной необходимостью при планировании боевых задач, возникает „рассинхрон“ и недопонимание. Инспектор ВВС бундесвера Инго Герхартц осторожничает, отмечая, что готовить украинских специалистов на территории Украины — большой риск стать „стороной конфликта“. Подготовительный трек использования КР Taurus имеет два варианта. Длинный, при котором украинских летчиков планируют готовить четыре месяца. В него будут входить в том числе и удары по мосту. И короткий, двухнедельный. Он нужен на тот случай, если ракеты потребуются ВСУ „как можно раньше“. Обучать летчиков ВВСУ планируется при активном участии производителя ракет компании MBDA и, вероятно, британских специалистов, которых предлагает привлечь полковник Торстен Грефе», — добавила «Военная хроника».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Крымский мост в Керчи

Что за история с пулеметчиком ВСУ в Авдеевке

«Репортаж из Авдеевки. Город, остовы зданий, руины, направления. Там, где с позиций ВСУ город-герой Донецк был как на ладони, штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепрайона начала сыпаться. После в/ч ПВО и опорника „Чебурашка“ подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, и они бежали. Попытки закрепиться в многоэтажках ни к чему не привели. „Вон там в посадке сидел пулеметчик, проспал наших и решил весь исход битвы за Авдеевку. Наши их отрезали, всю ночь долбили „Чебурашку“ и воинскую часть. К утру мы уже заняли их позиции, а дальше ВСУ побежали, здесь не было подготовленных позиций и мин. Закрепиться в домах им не дали. В город зашли штурмовой батальон, стрелковый бат, 3-й бат, все, кроме первого батальона. Началась зачистка, и Авдеевка рухнула“, — рассказал собеседник — участник взятия укрепрайона врага», — сообщил военкор Денис Григорюк.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки

Что за мирный договор мог быть подписан РФ и Украиной в 2022 году

«Wall Street Journal публикует условия мирного договора между Москвой и Киевом, которые якобы были согласованы в Стамбуле в апреле 2022 года. Основное: Украина могла вступить в ЕС, но не должна была становиться членом НАТО; на Украине не могло быть размещено западное оружие; Крым оставался бы под контролем РФ, а будущее ДНР и ЛНР должно было определяться в ходе личных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина; гарантами Украины должны были стать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Пункты, которые так и не были согласованы: равный статус для русского и украинского языков; сокращение численности ВСУ до 85 тыс. военных, 342 танков и 519 арт. орудий (Киев требовал большие цифры — 250 тыс. военных, 800 танков и 1900 орудий); ограничение дальности ракетных вооружений ВСУ 40 километрами; взаимное снятие санкций; включение в число гарантов Турции и Белоруссии. В конечном счете договор так и не был подписан», — рассказал военкор Юрий Котенок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль не хотел бы публиковать проект текста мирного соглашения России и Украины, процесс был прекращен Киевом по команде Лондона.

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