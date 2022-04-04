18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Крымские немцы призвали Шольца остановить травлю русскоязычных в ФРГ

Гемпель: крымские немцы призывают канцлера Шольца остановить травлю русскоязычных в ФРГ
05:34, 05 апреля 2022
Крымские немцы призвали Шольца остановить травлю русскоязычных в ФРГ Олаф Шольц Фото: IMAGO/Christoph Reichwein (crei)/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Травля русскоязычного населения ФРГ должна быть остановлена, заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. Он призвал немецкого канцлера Олафа Шольца не допустить скатывания к расизму, сообщает РИА Новости.

Гемпель подчеркнул, что немцы в Крыму обеспокоены ситуацией, которая складывается в Германии, где на русскоязычных жителей оказывается давление. Причём подобный беспредел творится не без согласия местных властей.

Мы верим, что Германия продолжает оставаться демократической страной, которой чужд и ненавистен национализм. Надеемся, что украинский фашизм не даст всходы в современной Германии. Призываем канцлера Германии Олафа Шольца прекратить травлю русскоязычного населения и не допустить скатывания страны к расизму, — отметил политик.

Гемпель считает, что в ФРГ русскоязычные немцы являются законопослушными гражданами. Они не заслужили того, чтобы к ним так относились.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по уголовным делам Германии отмечает рост преступлений в отношении граждан российского происхождения на фоне событий на Украине. В неделю регистрируется порядка 200 таких случаев. Противоправные действия варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео