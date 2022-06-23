Крым продолжит добычу газа в Чёрном море Мурадов: Крым продолжит добычу газа в Чёрном море

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Крым продолжит разработу газовых месторождения в Чёрном море. Регион будет делать это несмотря на атаку на буровые патформы предприятия «Черноморнефтегаз». Об этом сообщил РИА Новости постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Крымчане работали на месторождениях в Черном море и будут работать. Эти объекты являются нашей республиканской собственностью и источником получения энергоресурсов, необходимых и востребованных для региона и российской экономики. Но главное, что Россия не позволит посягать на жизни жителей российского Крыма, — сказал Мурадов.

20 июня ВСУ нанесли удары по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», которые располагаются на Одесском месторождении в Черном море. В момент атаки на вышках работали 109 человек. В результате нападения трое получили ранения, еще семеро пропали без вести. С вышек оперативно эвакуировали находившийся там персонал.

Ответ на атаку ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза» последует в ближайшее время, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, российские войска нанесут удары по украинским центрам принятия решений.